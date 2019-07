Auronzo, rubata bici da 500 euro ad un residente a Muggia

Stava passando alcuni giorni di ferie presso il campeggio "Europa" di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, il cittadino residente a Muggia rimasto vittima del furto del sua bicicletta del valore di circa 500 euro. Il 55enne (E.C. le iniziali) ha immediatamente denunciato il furto ai carabinieri della stazione della località di villeggiatura cadorina, dove tradizionalmente sono molti i residenti della provincia di Trieste che decidono di passarci parte delle vacanze estive.

La bicicletta della marca "Specialized", come comunicato proprio dai militari dell'Arma della stazione di Auronzo, non era coperta da assicurazione. Nella stessa giornata i carabinieri della stessa stazione hanno ricevuto un'ulteriore denuncia da parte di una persona residente in Svizzera. Al 51enne (S.B. le iniziali) i ladri avrebbero sottratto due mezzi a due ruote della marca "Focus" e "Stockli", per un valore complessivo di circa 800 euro. A differenza del primo caso, questa volta le biciclette erano coperte da polizza assicurativa contro il furto.