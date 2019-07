Ausonia, forzano l'entrata in piena notte e rubano 500 euro

Forzano l'entrata dello stabilimento Ausonia, danneggiano alcune e rubano più di 500 euro. Ad accorgersi dell'intrusione dei presunti ladri è stato un addetto alle pulizie dello stabilimento che ieri mattina, 9 luglio, aveva appena iniziato il turno sul posto di lavoro. La Questura di Trieste ha fatto partire le indagini per risalire agli autori del gesto.

Stabilimenti "presi di mira"

La cifra sottratta dallo stabilimento era depositata all'interno di una cassetta metallica dentro ad una stanza adibita ad ufficio. Presumibilmente i ladri potrebbero essere andati a colpo sicuro. Non è la prima volta che durante il periodo estivo gli stabilimenti vengono presi di mira. Sulla riviera di Barcola infatti, poco tempo, un altro stabilimento era rimasto vittima di un furto.

Il mattinale della Questura informa

Questa notte infine, sempre come da comunicazione della Questura di Trieste, "ignoti hanno rovesciato a terra vari cestini e bidoni dell’immondizia in centro città, oltre a uno scooter in sosta in via Roma all’angolo con via San Nicolò, che presentava un’ammaccatura sulla fiancata. Una Volante della Questura ha cercato invano l’autore o gli autori dei gesti".