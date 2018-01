Autista ripreso con il cellulare alla guida: sospeso dalla Trieste Trasporti

Tredici secondi di video girati da una passeggera della linea 11 sono costati cari a un autista della Trieste Trasporti. Le immagini sono state inviate a un quotidiano locale e alla polizia locale e sono inequivocabili: lo sguardo del conducente cade più volte sul cellulare che ha in mano mentre il mezzo prosegue la sua corsa. In relazione al filmato, «dopo aver attentamente preso visione delle immagini che ritraggono un conducente di Trieste Trasporti chattare al volante di un autobus di linea, l’azienda informa di aver immediatamente provveduto a identificare il dipendente e a sollevarlo dalle mansioni di guida».

«Oggi stesso è stata avviata un’azione disciplinare a carico dello stesso e si sono attivate, nel rispetto della normativa vigente, le azioni necessarie per procedere a una rapida e puntuale verifica dei fatti e alla conseguente adozione dei provvedimenti sanzionatori che si riterranno opportuni. Trieste Trasporti assicura il proprio impegno affinché episodi analoghi non si debbano più ripetere: il fatto in questione, oltre a costituire una violazione del Codice della strada, è di estrema gravità per la situazione di pericolo che si è venuta a determinare».

«L’azienda conferma la propria massima attenzione alla sicurezza delle persone e ai livelli qualitativi del servizio, anche attraverso quotidiane attività di controllo e monitoraggio. È in questo contesto che, in data 5 gennaio, Trieste Trasporti ha adottato un provvedimento di sospensione nei confronti di un secondo conducente a cui era stato riscontrato, nel corso di un accertamento interno, un tasso alcolemico positivo. L’azienda, qualora si rendesse necessario, si riserva di procedere in tutte le opportune sedi a tutela della propria reputazione e della propria immagine».