Auto cappottata in via Flavia: anziana all’ospedale

Un’auto cappottata e una donna ferita in via Flavia, 50 metri prima di piazzale Cagni: l’incidente è successo intorno alle 7.50 di oggi, giovedì 28 febbraio. La persona alla guida, una donna nata nel 1932 con iniziali N.S., percorreva via Flavia in direzione piazzale Cagni quando ha perso il controllo, è salita sul cordolo, ha toccato un albero e l'auto si è capovolta. Non è rimasta ferita in modo grave e gli operatori del 118 l’hanno trasportata al pronto soccorso di Cattinara in codice verde. Sul posto anche la Polizia Locale, che per un'ora ha effettuato i rilievi e le manovre di sicurezza assicurando il senso unico alternato. Qualche disagio alla viabilità.