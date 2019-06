Secondo incendio in poche ore: auto in fiamme in via Gortan (FOTO E VIDEO)

Poco prima dell'incendio di un Pickup in via Alfonso Valerio un'altra vettura ha preso fuoco dopo essere stata parcheggiata. È successo in via Gortan alle 12:15 di oggi, lunedì 17 giugno. La seconda squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Trieste è intervenuta sul posto e ha trovato un'auto, appena parcheggiata dalla proprietaria, con un principio d'incendio nel vano motore. I Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme in breve tempo evitando la propagazione del fuoco alle vetture parcheggiate vicino a quella interessata dall'incendio. Le cause dell'evento sono da accertare, non sono state coinvolte persone né altre autovetture.

