Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno in strada del Friuli. Ancora non si sa se è stato un incidente o un guast0 ma le fiamme hanno interamente avvolto il veicolo. Sopraggiunti in tempi record i Vigili del fuoco, che stanno spegnendo il rogo. Notizia in aggiornamento.