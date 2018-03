Auto non revisionate: a Trieste più di 14mila, 80mila in Fvg

Sono più di 80.000 le auto private che, in Friuli Venezia Giulia, non sono in regola con la revisione, vale a dire il 10,54% di quelle registrate nella regione. I numeri arrivano da un’indagine compiuta da Facile.it su dati aggiornati al 31 ottobre 2017. A Trieste sono state conteggiate 14.170 vetture non revisionate, ma in base ai calcoli del comparatore, la provincia che ne registra il maggior numero è Udine (38.365), quella con i valori più bassi Gorizia (9.876), Pordenone invece si attesta sulle 20.177.