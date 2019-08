Auto prende fuoco davanti alla stazione, sul posto i Vigili del fuoco

Un'auto prende fuoco davanti alla stazione dei treni in viale Miramare: è successo intorno alle 9:30 di stamattina, martedì 6 agosto. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno estinto le fiamme evitando il peggio. Non sono note le cause del principio d'incendio, forse dovuto ad un guasto. La foto è stata inviata dal nostro lettore Daniele Cecconi.