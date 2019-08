Auto a fuoco in via Bonomea: sul posto i Vigili del fuoco

Auto in fiamme in via Bonomea oggi, 30 agosto, alle 10.15. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina e la prima squadra della sede centrale del Comando provinciale di Trieste sono intervenute all'altezza del numero 220 per l'incendio dell'autovettura.

L'auto stava transitando verso Trieste quando il conducente ha visto del fumo sotto il cruscotto dal lato guida, si è fermato, ha prelevato alcuni beni dal veicolo ed è sceso con il suo cagnolino. Successivamente il mezzo ha inizato a bruciare. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno spento l'incendio con la manichetta ad alta pressione. Sul posto anche personale della Polizia Locale.