Furto d'auto, rubata una 500 Abarth in via delle Campanelle

Ennesimo furto d'auto a Trieste e dintorni, questa volta in via delle Campanelle. A farne le spese una cittadina triestina che ha contattato la redazione.

"Si tratta di una 500 Abarth bianca targata EM 987 EB rubata sotto casa in via delle Campanelle attorno le 6:45/6:50 di sabato mattina. L'auto ha il tettuccio apribile nero, specchietti rossi, sedili da gara Sabelt neri e rossi e un adesivo sul tappo della benzina con le tre iniziali "SAC" in corsivo".

La nostra lettrice ha anche sottolineato che è già stata fatta regolare denuncia in Questura. Nel caso qualcuno la vedesse o avesse delle informazioni è pregato di comunicarlo. Una volta inviata la segnalazione, la gireremo immediatamente alla proprietaria.