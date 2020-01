Raid dei vandali in zona via D'Alviano: sei auto con i vetri rotti

Parabrezza, finestrini e lunotti in frantumi tra via d'Alviano e via Carbonera: sono sei le autovetture danneggiate da ignoti vandali, che, probabilmente alla ricerca di oggetti di valore, sono entrati in azione nella notte tra il 6 e il 7 dicembre. La Polizia è sopraggiunta dopo le segnalazioni dei proprietari, ma a quel punto i responsabili si erano già allontanati. Le indagini sono in corso. Analoghi episodi si sono verificati non troppo tempo fa, con altre sei auto e un distributore danneggiati in via Pasteur o qualche settimana fa a San Giovanni, ma in questo caso il colpevole è stato sorpreso in flagrante e denunciato.