Ripartono gli autobus serali, potenziata la linea 29

Cambiano da lunedì 11 maggio gli orari del servizio di trasporto pubblico locale. Vengono in particolare ripristinate le corse serali dopo le ore 21:00 e torna a funzionare la linea 16 fra piazza Oberdan e viale Campi Elisi (con passaggi in via Von Bruck), che era fra le linee sospese in virtù dell’emergenza in corso. Inoltre è stata incrementata la frequenza della linea 29 fra piazza Goldoni e via Svevo, una delle direttrici dove in questi giorni si sono registrati i maggiori carichi. Rimangono al momento sospese le linee 13 (sostituita dalla linea 22), 14 (sostituita dalla linea 4), 17 (sostituita dalla linea 17/), 19 e 28 (sostituita dalla linea 30). Proseguono le navette point-to-point per le imprese e gli enti che ne hanno chiesto l’attivazione, e il lavoro di progettazione dei servizi a chiamata che prenderanno avvio il giorno 18 maggio. Tutti gli orari sono pubblicati sul sito di Trieste Trasporti, da dove è possibile scaricarli in formato pdf.

