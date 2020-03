Coronavirus, gli autogrill in autostrada restano aperti

Il Presidente del Gruppo Trasporti e Logistica di CONFAPI FVG Denis Durisotto ribadisce che, nonostante le voci incerte e contradittorie corse nella giornata di oggi in tutta Italia, “gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali” restano aperti a norma del dPCm dell’11/03/2020.

Questa disposizione va interpretata nel senso che detti esercizi includono tutti i servizi ordinariamente funzionanti, inclusi i servizi igienici.

Durisotto a questo riguardo conformemente, a una richiesta di CONFTRASPORTO formulata al Presidente del Consiglio sollecita, anche all’Amministrazione regionale per le proprie competenze in materia di viabilità e trasporti, che dette attività siano aperte con i consueti orari (24 ore al giorno) o quantomeno fino alle ore 22, al fine di poter garantire al personale viaggiante di soddisfare elementari esigenze per lo svolgimento di un’attività, quella del trasporto su strada, che è esiziale in questo momento di emergenza.