Carenze igieniche in autogrill, attività sospesa a Duino

"Carenze igienico-sanitarie strutturali in particolare nell'area dei servizi igienici e in quella dove vengono preparati gli alimenti, con necessità di effettuare lavori di manutenzione e riparazione di arredi". I Carabinieri del Nas di Trieste, come riportato dall'Ansa, hanno contestato le sopracitate irregolarità all'autogrill di Duino. La società che gestisce la struttura ha deciso quindi di sospendere l'attività per una giornata, esattamente il 30 dicembre scorso.

Secondo l'agenzia nazionale "non è partito il provvedimento di sospensione dell'attività, mentre sarà comunque elevata una sanzione amministrativa e verranno quanto prima effettuati controlli per verificare la regolarità dei lavori". Ad analizzare l'ispezione sarà la Procura della Repubblica di Trieste.