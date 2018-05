Furto all'autolavaggio Lilo: svuotato il fondo cassa (FOTO)

«Eccoci qui! Dopo tanti sacrifici e mesi senza lavoro per via del continuo maltempo, arrivano pure loro».

Così annuncia il titolare di Lilo Srl in un post sul gruppo Facebook Nimdvm. L'autolavaggio e noleggio di via Coletti 7 è stato infatti derubato l'altra notte.

I malviventi sono entrati infrangendo una finestra e hanno manomesso il sistema di video sorveglianza, per dirigersi poi verso gli uffici amministrativi. Hanno quindi forzato la porta e rubato il fondo cassa pari a qualche centinaio di euro.

Non contenti i ladri hanno messo tutto a soqquadro, distruggendo anche il dipositivo Pos.

«Finalmente - conclude il titolare -sono stati recuperati i filmati da i-cloud. Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono in corso e credo a buon punto visto tutto il materiale trovato».