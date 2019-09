Autorimessa "abusiva" in largo Barriera: scatta la denuncia penale

Un'autorimessa abusiva in largo Barriera: questa la scoperta della Polizia Locale in seguito ad alcune segnalazioni. Scattata quindi per il gestore la denuncia penale. L'infrazione è stata rilevata nell'ambito dei controlli da parte del Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Locale, che si occupa delle attività produttive nel Comune al fine di tutelare i consumatori e gli altri gestori che rispettano le regole.

L'autorimessa

Nelle scorse settimane è giunta all'ufficio la segnalazione, e in seguito ai controlli gli agenti hanno individuato in pieno centro cittadino, nella zona di Barriera, un locale autorimessa con superficie superiore a 300 metri che svolgeva l'attività, come anticipato, senza alcuna autorizzazione. Il locale già in passato era stato adibito a tale scopo, ma la persona subentrata nella gestione non aveva presentato regolare SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) incassando comunque il corrispettivo mensile rilasciando una "ricevuta".

La denuncia penale

È stato comunicato un tanto anche ai Vigili del fuoco, che hanno provveduto a denunciare penalmente l'uomo. Il personale della Polizia Locale provvederà a completare i controlli dal punto di vista commerciale, di evasione tasse comunali ed alla comunicazione per eventuali evasioni di tasse nazionali.