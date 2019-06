Autorizzata la caccia con fonti luminose ai cinghiali

"Ci risiamo. A ogni occasione la maggioranza ripropone norme peggiorative in tema di caccia". È il commento della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, dopo l'approvazione dell'emendamento al disegno di legge n. 54 Omnibus presentato da Forza Italia e Lega che consente l’utilizzo di fonti luminose, notturne, termiche o puntatori laser quali strumenti ausiliari a quelli consentiti per il prelievo venatorio.

"Come sempre, ci siamo opposti a una norma che introduce la possibilità di cacciare gli ungulati nelle ore notturne, utilizzando puntatori laser e fonti luminose. Di fatto, ora si potrà cacciare per quasi 22 ore. Nessuno scampo, quindi, per i cinghiali che nelle ore notturne, di solito escono per cibarsi. Inoltre - sostiene la Dal Zovo - la modifica approvata presenta chiari profili di incostituzionalità, essendoci già delle sentenze della Suprema Corte che vanno contro l'utilizzo di fonti luminose per l'attività venatoria".