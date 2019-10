Lavori in autostrada, da domani a giovedì chiuso lo svincolo di Palmanova

Lavori a ritmo serrato nei cantieri della terza corsia. Nei prossimi giorni sarà nuovamente il nodo di interconnessione A23/A4 a Palmanova ad essere interessato da un intervento impegnativo che richiederà una modifica alla circolazione.

Informazioni utili

Dalle ore 21 del 28 alle ore 5 del 29 ottobre; dalle ore 21 del 29 alle ore 5 del 30 ottobre; e dalle ore 21 del 30 alle ore 5 del 31 ottobre chi transita sulla A4 provenendo da Venezia, diretto verso Udine e Tarvisio, dovrà uscire a Palmanova per poi rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4. In questo modo “salterà” il tratto su cui saranno in corso i lavori.

Nessun problema invece per chi da Venezia è diretto a Trieste. L’intervento rientra fra quelli che ridisegneranno completamente il nodo di Palmanova: dopo la costruzione del cavalcavia sulla direttrice Trieste – Venezia – opera principale del primo lotto del quarto lotto (Nodo di Palmanova – Gonars) – ora tocca al sovrappasso che collega la A23 (Tarvisio – Udine) alla A4 in direzione Trieste.

A fianco al sovrapasso attuale verrà costruita una seconda struttura - provvisoria - di 14 metri sulla quale verrà deviato il traffico. Il vecchio sovrapasso verrà demolito e ricostruito. A quel punto il traffico verrà riportato sulla struttura nuova. La modalità scelta permetterà di mantenere lo scorrimento del traffico per tutta la durata dei lavori. Le tre notti si chiusura sono indispensabili per consentire la posa delle 10 travi del cavalcavia provvisorio che insiste sulla direttrice Venezia Udine.