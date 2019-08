Oltre 16 mila euro di pedaggi autostradali mai pagati, 900 euro di multa ad un camionista

Oltre 16 mila euro di pedaggi autostradali mai pagati. La cifra da capogiro è relativa ad una lunga serie di violazioni del codice della strada, rilevate dalla Polizia di Stato di Gorizia e per le quali ad un camionista di origine romena sarà temporaneamente sospesa la possibilità di guida in territorio italiano. Il conducente, risultato essere anche titolare della ditta di trasporto, verrà segnalato alla Prefettura del capoluogo isontino.

La vicenda

E' il pomeriggio del 22 agosto quando la Polizia di Stato goriziana, nel corso di una normale attività di vigilanza autostradale lungo l'A4, ferma un camion immatricolato in Romania. Durante i controlli e grazie alla segnalazione del Centro Operativo Autostradale, i poliziotti vengono messi al corrente della situazione a carico del titolare del mezzo di trasporto che risultava aver eluso, nel 2019, per ben 13 volte il pagamento del pedaggio per un totale di 16.220 euro.

A quel punto il conducente, incalzato dagli agenti, ha dichiarato di essere titolare della ditta e, contemporaneamente, unico autista del mezzo pesante. Non potendo più eludere il pagamento del pedaggio, l'autista ha dovuto consegnare 900 euro di multa nelle mani degli operatori, sanzione complessiva per le innumerevoli violazioni del cds. "La violazione - conclude la Questura di Gorizia - prevede la decurtazione di due punti della patente". Tra la fine dell'estate del 2018 e il primo semestre dell'anno in corso, sono 875 le violazioni riscontrate dalla Polizia di Stato di Gorizia, di cui 37 riferiti a veicoli immatricolati all'estero, 549 per la violazione dell'articolo 176 del cds nel 2018 e 289 per il 2019.