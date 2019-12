Lavori tra Sistiana e Rabuiese, parziale stop al traffico fino al 18 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo

Per consentire gli interventi di manutenzione degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie ‘Carso’ e ‘Montedoro’, lungo l’autostrada nel tratto tra Sistiana e Rabuiese, Anas ha programmato alcune limitazioni al traffico per i prossimi giorni. Per quanto riguarda il tratto tra Padriciano e Rozzol Melara, la carreggiata in direzione Venezia sarà chiusa al traffico dalle 20 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 dicembre e dalle 20 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 dicembre.

La carreggiata in direzione Trieste sarà chiusa invece lungo la stessa tratta tra le 20 di giovedì 12 e le 6 di venerdì 13 dicembre e tra le 20 di venerdì 13 e le 6 di sabato 14 dicembre. Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sulla strada statale 202 “Triestina”, detta anche ex Gvt.

Infine, nel tratto compreso tra Lacotisce e l'ex valico di Rabuiese, la carreggiata in direzione Slovenia sarà interdetta al traffico tra le 20 di lunedì 16 e le 6 di martedì 17 dicembre, mentre la carreggiata in direzione Italia sarà chiusa sempre dalle 20 di martedì 17 alle 6 di mercoledì 18 dicembre. Durante la chiusura la viabilità sarà deviata sulla rete locale mediante apposita segnaletica.