Tamponamento tra Villesse e Palmanova, conducente ferito

Riceviamo da Autovie Venete e pubblichiamo.

Giornata di traffico pesante molto intenso oggi, sulla rete autostradale di Autovie Venete, come ogni martedì, con code e rallentamenti in direzione Venezia fin dal mattino. La situazione si è complicata ulteriormente dalle 10 a causa di un incidente che ha richiesto la chiusura del tratto di A4 tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Un’auto ha tamponato un mezzo pesante e per consentire i soccorsi (un ferito incastrato nell’auto), è stata bloccata la circolazione. Chiuso anche l’ingresso in A4 da Villesse. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.