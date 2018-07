Autostrade: 3 km di coda al Lisert

È decisamente migliorata la circolazione sulla rete autostradale di Autovie Venete dove, come da previsioni, il traffico è stato molto intenso durante tutta la giornata con code – anche se le colonne di auto non sono state mai ferme completamente – che hanno interessato la A23 in direzione nodo di Palmanova con un massimo di 9 chilometri di auto in fila e la A4 in più punti. Forte l’afflusso anche ai caselli di Trieste Lisert, Latisana e San Donà di Piave.

Alle 17.30 Autovie segnala ancora circa 3 chilometri di coda, in fase di smaltimento, in uscita alla barriera di Trieste Lisert e rallentamenti in uscita a Redipuglia e San Donà di Piave. Qualche leggero rallentamento permane ancora sulla A4 in punti diversi, in direzione Trieste. Autovie ricorda che questa sera, dalle 21,00 la A4 Venezia – Trieste sarà chiusa fino alle 6,00 del mattino di domani, domenica 22 luglio nel tratto compreso fra Latisana e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni. Sarà interdetta al traffico l’entrata di Latisana, in direzione Trieste e quella di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Chiuse dalle 18,00 anche le aree di servizio di Gonars Nord – direzione Venezia – e di Gonars Sud, direzione Trieste.