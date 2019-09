Autovelox: le postazioni dal 9 al 15 settembre

Anche questa settimana la Polizia locale rende note le postazioni degli autovelox da qui a domenica 15 settembre. Le apparecchiature saranno quindi posizionate in via Bonomea, via Marchesetti e viale Miramare. In caso di maltempo verrà utilizzato uno dei tre box fissi (via Marchesetti, viale Miramare e via Flavia). L'intenzione dichiarata dalla Polizia Locale e dall'Amministrazione comunale non è sanzionare ma garantire maggiore sicurezza sulle strade facendo rispettare il limite di velocità; soprattutto sugli assi maggiormente pericolosi.