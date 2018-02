Polizia locale: le postazioni degli autovelox fino al 17 febbraio

Questa settimana le postazioni degli autovelox fino a sabato 17 febbraio sono le seguenti:

- riva Gulli

- via Nazionale

- via D'Alviano

La polizia locale si raccomanda sulla sua pagina Facebook: «Non correte troppo per raggiungere il vostro innamorato questa sera. Buon San Valentino a tutti!».

L'intenzione della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale come sempre non è sanzionare ma far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle strade che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose.