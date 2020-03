Coronavirus e Polizia Locale : non solo autovelox ma anche controlli autocertificazioni

Gli agenti sono impegnati, anche in questi giorni di emergenza, nel controllo del traffico veicolare ma anche degli spostamenti a piedi, riservandosi di controllare l'autocertificazione obbligatoria per il DPCM sul coronavirus. Si rinnova l'invito a non uscire di casa se non necessario