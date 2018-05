Autovie: code fino a 16 km in mattinata sull'A23, ancora rallentamenti in A4

A23 a forte intensità di traffico a partire dalle prime ore del mattino di oggi giovedì 31 maggio, primo giorno del lungo ponte del Corpus Domini, festività che coinvolge Austria e Germania. Un flusso che dalle 7 del mattino è passato rapidamente da congestionato e una vera e propria coda che ha raggiunto un massimo di 16 chilometri, andando oltre la competenza di Autovie Venete.

Tutta la mattinata è stata caratterizzata da code e rallentamenti che si formavano e di dissolvevano per poi riformarsi di nuovo, tanto che è stato necessario prendere una serie di misure quali: chiusura, alle 8,00 dell’entrata di Udine sud in direzione nodo di Palmanova e chiusura, alle 9,00 del tratto Udine Sud nodo per i veicoli provenienti da Tarvisio. Quindi chi arrivava da Tarvisio era obbligato a uscire a Udine Sud.

Il tratto è stato riaperto alle 10,00 quando la coda era scesa a 8 chilometri, mentre alle 13,00 quando tutto il traffico era defluito e non c’erano più code, è stata riaperta anche l’entrata di Udine Sud. Alle 14 e 45 del pomeriggio, la A23 è tornata scorrevole, mentre in A4 sono segnalate code di mezzi pesanti, in direzione Trieste, fra Latisana e San Giorgio.