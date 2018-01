Autovie, lavori terza corsia: demolito cavalcavia e varato viadotto in una sola notte (VIDEO)

Demolito il cavalcavia della strada comunale Porpetto – Castello che attraversa la A4 e varato il nuovo viadotto della strada provinciale n.80, Palmanova - San Giorgio di Nogaro, sempre in A4, in una sola notte. Oltre 100 persone al lavoro, due enormi gru da 500 tonnellate per sollevare la trave, 3 pinze e un martello pneumatico per abbattere il manufatto. Gli interventi fanno parte dei lavori per la realizzazione della terza corsia fra Alvisopoli e Gonars che stanno procedendo molto rapidamente.