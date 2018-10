Autovie, tre interventi notturni sul tratto nodo A4/A23 - Latisana in direzione Venezia

Tre interventi per ammaloramenti della sede stradale comporteranno la chiusura del tratto nodo A4/A23 - Latisana in direzione Venezia dalle ore 22,00 di giovedì 11 ottobre alle ore 5,00 di venerdì 12. Nella notte si provvederà alla riasfaltatura. Chiusa la rampa di San Giorgio di Nogaro e l’ingresso al casello di Palmanova, in direzione Venezia.

I tecnici di Autovie interverranno in tre punti dove la carreggiata presenta crepe e fessurazioni a causa del traffico intenso e del passaggio dei mezzi pesanti. Il primo intervento di riasfaltatura avverrà all’altezza di Gonars per il cedimento della vecchia sede stradale in corrispondenza della deviazione attuata in questi giorni per lo spostamento del traffico sul nuovo tratto autostradale. Così avverrà in altri due punti, il primo in località Porpetto dove sono presenti dei distacchi sulla linea continua centrale e laterale destra, il secondo in località Muzzana nella corsia di sorpasso dove a causa dello sversamento di gasolio a seguito di un incidente si è verificato il surriscaldamento del manto e il conseguente ammaloramento della carreggiata. L’intera tratta – in direzione Venezia - dal nodo A23/A4 fino a Latisana resterà quindi chiusa alla circolazione dei mezzi dalle 22 di giovedì alle ore 5,00 di venerdì. Sarà interdetta al traffico anche la rampa di ingresso del casello di S.Giorgio in direzione Venezia. L’area di servizio di Gonars nord verrà chiusa alle 19 di giovedì

Rampa di Palmanova e deviazioni

Sempre nella stessa notte dalle ore 21 di giovedì alle 6,00 di venerdí 22, come già da programma stilato nei giorni scorsi, si procederà ai lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione della rampa d’entrata che dal casello di Palmanova porta in direzione Venezia e Udine. Tutte queste opere comporteranno alcune necessarie deviazioni. Chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia dovrà uscire a Palmanova e seguire le indicazioni per la viabilità ordinaria. Per il traffico proveniente da Tarvisio e diretto a Venezia sarà data l’indicazione di uscire a Udine sud e da lì proseguire per la viabilità ordinaria. Chi è diretto a Trieste non avrà alcun problema.

Venerdì 12 - rampe di connessione A4/A34

Venerdì 12 i lavori di risanamento delle pavimentazioni riguarderanno sia la rampa che dalla carreggiata sud della A34 porta verso la carreggiata ovest della A4 in direzione Venezia, sia la rampa che dalla carreggiata Est della A4 – per chi proviene da Venezia – porta alla carreggiata nord della A34 in direzione Villesse. In sostanza chi proviene da Gorizia e Villesse ed è diretto verso Udine e Venezia troverà la rampa di accesso alla A4 inibita alla circolazione e dovrà proseguire per la viabilità ordinaria oppure entrare al casello di Redipuglia. Chi invece arriverà da Venezia non potrà uscire al casello di Villesse e accedere alla A34 in direzione Gorizia. Si consiglia quindi di uscire a Palmanova o Redipuglia e proseguire per la viabilità ordinaria. La chiusura in questo caso interesserà i seguenti orari: dalle 22,00 di venerdì alle 06,00 di sabato.