Ordini dagli USA alla base di Aviano: "Stare attenti e allerta"

"Ricordate di stare attenti e all'erta", queste le indicazioni della US Air Force sul profilo Facebook della base di Aviano, dopo i recenti sviluppi in seguito all'uccisione del generale Soleimani in Iran. Nel post si raccomanda di "distruggere documenti, criptare le email e non discutere di operazioni fuori dal lavoro", ricordando che "OPSEC è una priorità". Per OPSEC si intende un protocollo di segretezza per non rendere noti al nemico i propri intenti. La USAF raccomanda inoltre di contattare il numero della postazione d'allarme Eagle Eyes "in caso si notino comportamenti sospetti".