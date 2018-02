Accusata di circonvenzione di incapaci: assolta l'ex badante di Margherita Hack

Accusata di circonvenzione di incapace: secondo la tesi del pm Federico Frezza, l'ex badante di Margherita Hack,Tatjiana Gjiergo, avrebbe sfruttato il progressivo decadimento cognitivo del marito della nota astrofisica, inducendolo a predisporre che tutti i beni le venissero donati al momento della sua morte.

Come riporta il servizio del Tgr Rai Fvg, Tatjiana è stata ora assolta poichè il fatto non sussiste: l'ex badante non avrebbe quindi avuto un ruolo nella decisione di Aldo De Rosa.

Grande soddisfazione espressa anche dalla figlia di Tatjiana, Eda, che sottolinea il loro lungo rapporto di amicizia.