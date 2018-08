Badante ruba a casa di un'anziana: arrestata (VIDEO)

Dopo approfondite indaginiè stata arrestata G. A., classe 1969, incensurata, dipendente di una casa di riposo per anziani, colpevole di aver rubato soldi e gioielli a casa di una signora ultranovantenne. Nei primi giorni di agosto il figlio della vittima, preoccupato per i diversi ammanchi di preziosi e contanti, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato.

La vendita della refurtiva

Gli immediati accertamenti hanno portato a individuare proprio una delle badanti quale autrice dei vari furti; la stessa, peraltro, è anche stata ripresa dalle telecamere interne dell’appartamento mentre rovistava all’interno di cassetti e armadi. Le indagini condotte dagli investigatori della 4^ Sezione “reati contro il patrimonio della Squadra Mobile” hanno consentito di accertare come in due distinte occasioni l’indagata, terminato il turno lavorativo presso il domicilio dell’anziana, abbia effettuato la vendita di monili in oro presso diversi compro oro di questo centro.

L'arresto

Recuperati i gioielli, gli stessi sono stati riconosciuti come quelli asportati alla vittima. Nel prosieguo delle indagini, nel primo pomeriggio di sabato scorso, il personale della Squadra Mobile sottoponeva a controllo la badante mentre, al termine della prestazione lavorativa, stava per uscire dall’abitazione della donna accudita, rinvenendo all’interno della borsa la somma di 90 euro, nonché di diversi gioielli asportati poco prima. Attese le risultanze investigative, la stessa è stata dichiarata in arresto e posta a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.