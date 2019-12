“Bae de Nadae”: il festival della birra artigianale torna a Trieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

L’evento birro-gastronomico che nel periodo natalizio scorre a fiumi nelle spine dei pub artigianali, torna dal 13 al 15 dicembre 2019 per la settima edizione. Grazie alle birre create per le festività dai migliori birrifici italiani e caratterizzate da lavorazioni speciali e ingredienti selezionati, “Bae de Nadae” si conferma appuntamento fisso all’insegna di degustazioni e approfondimenti nel mondo della birra artigianale. Alcuni pub aderenti ospiteranno per l’occasione i mastri birrai provenienti da tutta Italia per raccontare le loro creazioni e gustarle con il consumatore finale. “Bae de Nadae” è sinonimo di esplorazione e di ricerca. La birra artigianale in questo periodo si caratterizza di gusti e di aromi tipici invernali. Dalle note di cioccolato fino al caramello, passando per la frutta secca. Dai sapori tostati fino alle maturazioni in legno che in Italia vanno diffondendosi tra gli addetti ai lavori.

Nasce spontanea durante i giorni dell’evento nei pub aderenti, la voglia di abbinare queste particolari birre alle ricette tipiche del territorio appoggiandosi ai produttori locali. Oltre all’attenzione agli aspetti birro-gastronomici, durante i tre giorni di festival si terranno degustazioni, incontri ed eventi musicali. “Crediamo fortemente che il format “Bae de Nadae” sia quello giusto per diffondere la cultura birraria e la risposta degli affezionati e dei curiosi continua ad essere positiva.

Chi partecipa alle Bae de Nadae ricerca e trova la migliore qualità del settore” ricorda l’organizzatore e promotore dell’evento Vanni Borin, titolare dei pub a marchio The Drunken Duck di Vicenza “dopo 7 anni possiamo affermare che il coinvolgimento dei pub amici vicini e lontani e dei birrifici artigianali italiani è fondamentale per soddisfare quello che vogliamo offrire durante i tre giorni dell’evento. Non dimentichiamo che il Natale è anche questo: condivisone e saper celebrare insieme!”. Di seguito la lista dei locali aderenti e dei birrifici partecipanti.

Locali aderenti: • The Drunken Duck, le più meglio birre – Quinto Vicentino (VI) • The Drunken Duck, BIRROteca – Noventa Vicentina (VI) • The Drunken Duck, Refettorio Birraio – Vicenza • The Drunken Duck – Il Birretto Cittadella (PD) • Donkey Pub – Albaredo (TV) • Beeriot – Monselice (PD) • Barley Birroteca – Rovigo • Hops – Rovigo • Osteria Borgo D’Oltra – Isola della Scala (VR) • Ristretto 104 – Marostica (VI) • Taverna ai Mastri d’Arme – Trieste • Maratonda Craft Beer Pub – Verona • Crua Craft Beer Carbonera – Treviso • Urban Farm House – Pordenone I birrifici partecipanti: • Lariano – Lecco • Porta Bruciata – Brescia • Extraomnes – Varese • Rattbrew – Rovigo • Jungle Juice – Roma • Birrone – Vicenza • Ofelia – Vicenza • Croce di Malto – Novara • Terre di Faul – Viterbo • Almond 22 – Pescara • Lucky Brews - Vicenza • Muckeller - Fermo • Babylon - Ascoli Piceno https://www.facebook.com/baedenadae/

