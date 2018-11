Smarrita Baghera, l'appello a ritrovarla

La segnalazione arriva dal web e chiede che venga diffuso l'appello a ritrovare Baghera. Riceviamo e pubblichiamo integralmente.

"5 anni,15 kg circa sterilizzata ... buonissima ma paurosa ... si è divincolata ed è scappata Ultimi avvistamenti Porto vecchio, silos, molo 4 Via ghega , via Romagna, vicolo castagneto, via Cantù, via baiardi Ore 16.30 di ieri 1 novembre correva in cui per via Fabio severo , rivista dopo in via Cantù Poi più nulla Rifà sempre il solito percorso Alle ricerche presenti i volontari di zampa nel cuore Italia, volontari Astad ed Enpa Ts Più tantissime altre persone Siamo in contatto con la cooperativa Maya Per qualsiasi avvistamento chiamate gli stessi ‭+39 345 2556155‬ E Diego Pertout ‭+39 328 3834625". ‬