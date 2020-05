Estate 2020: un metro di distanza tra i teli e nessun obbligo di mascherina prendendo il sole

Passa la linea sostenuta dal Comune, che considera gli asciugamani come indumenti, non attrezzature da spiaggia. Al "Pedocin" ingressi a tempo con due turni, mattina e pomeriggio, intervallati da una pausa per la sanificazione. Non si potrà più depositare le brandine