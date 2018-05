Bagno di folla per il varo di Luna Rossa (FOTO-VIDEO)

Migliaia di triestini sulle Rive e molo Audace ad assistere alla cerimonia baciata dal sole. Infatti alle 12.30 ha preso il via un evento dal respiro internazionale: il varo del TP52 Luna Rossa. Ospite d'onore Remo Azovino, pianista e compositore.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Un grande momento, grazie anche a tutti i nostri velisti. Quest’anno sarà il 50esimo anno della Barcolana dove avremo anche il sorvolo delle Frecce tricolori. Grazie e buon lavoro a tutti voi» ha dichiarato il sindaco Dipiazza.

«È per noi un grande onore. Inizia il percorso di Luna Rossa, la nazionale della Vela, e i triestini hanno risposto alla grande per terra e per mare. Oggi inizia così anche il percorso per la Barcolana 50. Viva Trieste, viva Luna Rossa, viva la Barcolana». Ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Presente anche il team New Generation della squadra di Luna Rossa composto da circa 100 persone.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery