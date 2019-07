Due moto dell'ANPS di Udine vigileranno sul traffico a Sistiana

"Non più fine settimana da bollino rosso per la baia di Sistiana”. Con queste parole scritte sul proprio profilo Facebook, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Duino Aurisina, Valentina Banco, ha introdotto una novità relativa alla gestione del traffico che interessa la baia di Sistiana nei weekend. "Grazie ad una convenzione firmata tra il Comune di Duino-Aurisina e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) sez. di Udine - si legge nel post - sarà garantita la presenza di due ausiliari del traffico che nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 20 nel periodo di luglio ed agosto, sull’incrocio di Sistiana mare, faranno defluire i veicoli in modo omogeneo dalla baia".

Il servizio

"Gli operatori impiegati - continua il post - provengono dal gruppo scorte motomontate dell’ANPS: il responsabile del servizio vanta un’esperienza trentennale nella Polizia Stradale, mentre l'altro operatore ha esperienza di viabilità in quanto abilitato nelle scorte dei trasporti eccezionali e delle gare ciclistiche. Le modalità di svolgimento del servizio, saranno preventivamente concordate con il Servizio di Polizia Municipale ed in particolare con il Comandante Manlio Pellizon che ha curato l’intero aspetto burocratico della convenzione e con la quale si è stabilito una tolleranza zero verso i parcheggi abusivi che non permettano il regolare svolgimento del servizio".