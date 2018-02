Sofia Spehar verso Pechino: la giovane ballerina triestina ad un importante concorso internazionale

La diciassettenne triestina Sofia Spehar verso Pechino. Comer riporta l'articolo di Micol Brusaferro su Born in Fvg, la giovane promessa della danza è stata selezionata per un importante concorso internazionale, il più lontano a cui parteciperà e per il quale la triestina porterà in scena due variazioni, una di danza classiva e una di contemporanea.

Se ciò non bastasse prima Sofia farà tappa anche negli Stati Uniti, per le finali dello Yagp a New York che si terranno ad aprile.

La ballerina è stata notata da Mauro Astolfi nel periodo in cui studiava all'Asd Ventaglio (2014-2016). Il coreografo di fama internazionale, direttore del Dipartimento di danza contemporanea al D.A.F di Roma e direttore del Dipartimento di danza contemporanea dell’Accademia dell’Operade, decide così di assegnarle due borse di studio: una per l’ anno scolastico al Daf nella capitale e l’ altra per frequentare la scuola da esterna, per una settimana al mese.

Attualmente Sofia sta ferquentando il corso di avviamento professionale alla danza al Balletto di Castelfranco Veneto, diretto da Susanna Plaino Silingar.