Ritrovata la bambina "scomparsa" a Sales: si era costruita un giaciglio nei boschi

La dodicenne di Sales scomparsa nella notte tra il 10 e l'11 giugno è stata ritrovata e sta bene. Si tratterebbe di una fuga volontaria: la bimba ha portato con sè libri, una coperta, un tappetino e altri oggetti personali, con cui ha allestito un piccolo giaciglio in mezzo ai boschi, usando anche dei rami per creare una sorta di baldacchino. Secondo indiscrezioni il motivo scatenante della fuga sarebbe il "sequestro" del cellulare da parte dei genitori. La bimba si sarebbe allontanata da casa durante la notte, mentre i genitori dormivano i genitori dormivano. Per le ricerche si sono attivati i Vigili del fuoco, il Soccorso Alpino, la Polizia e i Carabinieri.

