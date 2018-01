Arriva a Trieste #smARTradio, il progetto per promuovere il patrimonio storico, artistico e naturalistico del Fvg

C’è tempo fino al 31 gennaio per contribuire a #smARTradio – L’arte di divulgare nell’era dei social - seconda edizione. Il progetto di Fondazione Radio Magica onlus ha come obiettivo la promozione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del Friuli Venezia Giulia; tra le località coinvolte nel progetto non poteva mancare Trieste. Per partecipare alle selezione di monumenti, opere d’arte, personaggi famosi, leggende di e sulla città tutti i bambini, i ragazzi, le famiglie possono compilare la cartolina del progetto che si trova nelle principali biblioteche cittadine dedicate ai più giovani, indicando i tre principali “oggetti” che ritengono maggiormente rappresentativi. Una volta raccolte tutte le cartoline che sono state distribuite anche alle scuole primarie della rete delle biblioteche diffuse, verranno selezionati gli oggetti che si trasformeranno in audio e video racconti del territorio.

In parallelo a questa attività, Beatrice Masini tra i nomi più importanti della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, nonché traduttrice della saga di Harry Potter, sta creando una storia per bambini ambientata nel capoluogo giuliano. La scrittrice ha infatti appena concluso un soggiorno in città in cui oltre a raccogliere gli elementi necessari alla scrittura del racconto, ha avuto modo di incontrare circa 200 bambini delle scuole primarie. Durante la mattinata del 22 gennaio, la Masini ha coinvolto i bambini di 9 classi di diverse scuole presso l’Auditorium del teatro Revoltella, parlando del suo lavoro di scrittrice e delle sue impressioni sulla città. Tante domande le sono state rivolte dai bambini che hanno avuto modo di conoscere la grande scrittrice. Sul palco con lei Raffaella Cavallo di Fondazione Radio Magica onlus e l’attrice Daniela Gattorno che ha dato voce brani tratti dai libri dell’autrice, offrendo a tutti i bambini una lettura animata piena di emozioni. Il progetto #smARTradio – seconda edizione iniziato nel 2017, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sostenuto da Fondazione CRTrieste, dal Centro Commerciale Il Giulia, Ufficio Scolastico Regionale, ha recentemente ottenuto la media partnership di Radio Rai 3.