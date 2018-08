Bambino salvato dai Vigili del Fuoco in via Coroneo

Un bambino di età compresa tra gli 8 e i 10 anni questa mattina ha fatto perdere le sue tracce in via Coroneo. Dopo le ricerche partite immediatamente, il giovane è stato ritrovato nei pressi del supermercato Bosco, nella corte interna mentre era sopra una tettoia. Il rischio di cadere giù era molto alto e il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio. Il bambino è stato preso subito in carico dai sanitari del 118.