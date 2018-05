Incidente in strada di Fiume: gravissimo bambino di 4 anni

Brutto incidente questo pomeriggio attorno alle 15 in strada di Fiume all'altezza del civico 46, vicino alla bocciofila. Coinvolti un motociclo Honda SH con alla guida un uomo del '62, K.M. che trasportava un passeggero di 25 anni, iniziali K.P., e una mamma con un bambino di quasi 4 anni, rimasto gravemente ferito.

Non è ancora chiara la dinamica per la quale il bambino sia stato colpito e sono ancora da precisare le cause per le quali i due si trovavano sulla carreggiata.

Sul posto ambulanza, auto medica e polizia locale. Trasportato tempestivamente all'ospedale di Cattinara in Neurochirurgia il bambino si trova in condizioni critiche.

Ferito ma fortunatamente non in gravi condizioni anche il giovane passeggero della moto, il quale lamentava dolori al ginocchio.