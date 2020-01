Usa banconote false in sala bingo: nei guai 24enne

Compra due cartelle in sala bingo ma due banconote risultano false, e interviene la Polizia. Nella notte gli agenti hanno denunciato per il possesso di banconote false un cittadino croato, B.K., di 24 anni. All’interno della sala bingo in piazza Goldoni ha cercato di pagare alcune cartelle di gioco con due banconote da 20 euro risultate false. Dopo le formalità di rito, è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica.