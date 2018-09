Rubavano in Carso, arrestata banda di ladri

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Aurisina hanno concluso un’articolata attività investigativa mirata all’identificazione, al rintraccio e all’arresto di tutti i componenti di una banda responsabile di furti commessi nello scorso mese di gennaio in alcuni esercizi pubblici di Prosecco.

Il primo furto

Le indagini, sviluppate con la collaborazione dell’Interpol e coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono iniziate il 9 gennaio, dopo un tentativo di furto presso il “Caffè Milic” sventato dai Carabinieri di Prosecco. In quell’occasione era stato arrestato in flagranza il “palo”, un trentottenne romeno, mentre i complici erano riusciti a fuggire a piedi nella fitta boscaglia, facendo perdere le loro tracce. Nella circostanza erano inoltre stati sequestrati gli arnesi da scasso – rubati la sera precedente dalla vicina ferramenta – e la potente autovettura utilizzata dai malviventi per gli spostamenti sul territorio nazionale.

Il secondo furto

Pochi giorni dopo, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, era stato commesso un secondo furto, presso la trattoria “Giovanni e Maria” di Prosecco. Gli investigatori dell’Arma avevano rilevato significative analogie con il primo episodio ed hanno così iniziato a raccogliere elementi probatori per la ricostruzione degli eventi e l’identificazione dei responsabili, risultati essere quattro giovani romeni, tutti senza fissa dimora in Italia e con precedenti penali specifici in diversi Paesi europei.

Come modus operandi la banda eseguiva prima degli accurati sopralluoghi all’interno degli esercizi pubblici presi di mira, ovvero bar con all’interno slot machines, per poi agire nelle ore notturne con arnesi da scasso.

Gli arresti

Le indagini si sono concluse con l’emissione di un mandato di arresto europeo per i quattro ladri professionisti. Le misure sono state eseguite in Germania (C.C. cl.’90), Belgio (C.Z. cl. ’90 e L.T. cl.’91) e Romania (V.M. cl.’79). Le locali Autorità Giudiziarie hanno già autorizzato la consegna di tutti gli arrestati all’Italia, come richiesto dal G.I.P. del Tribunale di Trieste. I quattro verranno presto estradati e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.