Violenza sulle donne, l'opposizione: "Il Sindaco esponga la bandiera a mezz'asta"

L'opposizione, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha presentato una mozione con la quale impegna il Sindacoad aderire al “Patto dei Comuni per la parità di genere e contro la violenza proposto” dall’Anci e lo invita a esporre la bandiera a mezz’asta in occasione del 25 novembre.

"La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale che riguarda uno squilibrato rapporto tra i generi e che è drammaticamente trasversale: è il frutto di una radicatissima cultura patriarcale che considera la donna alla stregua di un oggetto di cui poter disporre pienamente" hanno dichiarato Fabiana Martini, Maria Teresa Bassa Poropat,Sabrina Morena, Roberto De Gioia e Paolo Menis, firmatari della mozione.

"Per aggredire le cause e porre un argine a questa strage che ogni giorno si consuma sotto i nostri occhi - continuano -, al Nord come al Centro come al Sud, senza distinzione di professione, livello d’istruzione, ceto sociale, occorre promuovere una società più equa libera da stereotipi e scardinare modelli culturali che impediscono una partecipazione paritaria delle donne alla vita del Paese, oltre a sostenere i Centri antiviolenza, la risposta più adeguata e concreta a chi si ribella alla violenza ma non può essere lasciata sola: ha bisogno di una casa e di un sostegno psicologico per sé e molto spesso per i propri figli, vittime anch’essi a tutti gli effetti, come i fatti di cronaca quotidianamente confermano".

"Per questo motivo come capigruppo di opposizione abbiamo proposto una mozione che impegna il Sindaco ad aderire al “Patto dei Comuni per la parità di genere e contro la violenza proposto” dall’Anci e lo invita a esporre la bandiera a mezz’asta in occasione del 25 novembre, come segno di lutto per le tante donne uccise (nei primi sei mesi del 2018 erano il 30% in più di quelle ammazzate nello stesso periodo lo scorso anno)".

"Ma la mozione, di cui in prima battuta era stato chiesto il rinvio dell’urgenza, non è stata discussa durante l’ultima seduta, perché la maggioranza ha chiesto la sospensione dei lavori. Nulla toglie, tuttavia, che il sindaco possa comunque aderire a questo gesto simbolico ma molto forte che riconosce la violenza contro le donne e i bambini. Noi ce lo auguriamo davvero".