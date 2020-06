Bandito da Trieste viene "beccato" a causa di una lite: denuciato

Un uomo di origine rumena, V.C.G., nato nel 1982, è stato denunciato ieri dal Personale della Squadra Volante della Questura. Intervenuti in una struttura di accoglienza in via Vasari per una lite, gli operatori hanno riscontrato a suo carico il divieto di ritorno nel Comune di Trieste fino a dicembre 2021. E' stato denunciato per detta inosservanza.

