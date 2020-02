“Bandito” dall’Italia, beccato su un autobus al confine: arrestato 26enne

Giovedì scorso è stato arrestato dalla Polizia di Frontiera un cittadino albanese di 26 anni, E.M. le sue iniziali, che stava per lasciare il Paese a bordo di un autobus con targa albanese. Il mezzo è stato fermato per un controllo a Fernetti e dalle verifiche sull’identità dei passeggeri è emerso che E.M. era rientrato in Italia violando il divieto di reingresso. Infatti, nel 2017 era stato espulso dal territorio nazionale con provvedimento disposto dal Prefetto di Verona. Al termine delle attività di polizia, il giovane è stato accompagnato al Coroneo.