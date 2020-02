Bando contributi affitto in ritardo, i triestini in attesa del via libera della Regione

"Il cittadino che non riesce a sostenere il pagamento dei canoni di locazione di un alloggio di proprietà privata o pubblica può partecipare al bando di concorso per la concessione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione". La teoria è basata sul testo normativo, la pratica al momento è un'altra. Il bando che dà ai triestini la possibilità di chiedere il contributo per il pagamento dell'affitto degli appartamenti per il 2020 è infatti fermo e subordinato all'approvazione del nuovo regolamento regionale in materia. A renderlo noto è lo stesso Comune di Trieste che precisa come il ritardo "non è attualmente determinabile".