Luigi Bettoni è il nuovo direttore della Banca d'Italia a Trieste

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha incontrato il nuovo Direttore della Sede di Trieste della Banca d'Italia dottor Luigi Bettoni, giunto in visita di presentazione provenendo dalla Sede di Cagliari.

Il colloquio

Nel corso del colloquio, svoltosi nel Salotto Azzurro, il Sindaco ha porto all'alto dirigente dell'Istituto il più fervido benvenuto a Trieste, illustrandogli quindi i principali aspetti dell'attuale momento economico nella nostra città, le attività emergenti e le diverse interessanti prospettive che si stanno aprendo: dalla grande opportunità rappresentata dal riuso del Porto Vecchio allo sviluppo dei traffici portuali, all'interesse cinese verso una nuova “Via della Seta” fino al significativo ruolo degli istituti scientifici, al rilevante incremento del turismo e alle chances non trascurabili della crocieristica. “Un quadro d'insieme – ha sottolineato Dipiazza - mai come oggi foriero di grandi soddisfazioni e di legittime speranze per nuovi importanti risultati per la Città”.

La collaborazione

In questa luce è stata comunemente rimarcata la fondamentale necessità della massima collaborazione fra Enti, Istituzioni e amministrazioni pubbliche e, anche in tal senso, il neo-direttore Bettoni ha espresso, in particolare, l'auspicio di una comune e concordata organizzazione delle prossime celebrazioni dei 100 anni di presenza della Banca d'Italia a Trieste cui il Sindaco Dipiazza ha assicurato il massimo spazio e un più che opportuno inserimento nel più ampio programma delle iniziative rievocative del Centenario di Trieste italiana.