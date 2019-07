Incendio di via Crispi, il Triestina Club Bar Capriccio lancia una raccolta fondi per la famiglia

Sono le 17 circa di ieri 2 luglio quando un intero appartamento del quarto piano dei civico 33 di via Crispi va letteralmente a fuoco. Le fiamme, notate da alcuni residenti e passanti, si sono sprigionate fino ad avvolgere completamente i locali, rendendo inagibile l'appartamento in questione e parzialmente altri quattro. Dopo circa un'ora dal propagarsi dell'incendio, che i Vigili del fuoco sono riusciti a domare in circa tre ore di operazione, in via Crispi è giunto anche il proprietario che, come il resto della famiglia, al momento del drammatico evento non era in casa.

In questo caso si sa, la solidarietà degli uomini può manifestarsi sotto forme d'aiuto delle più diverse, capaci di supportare un danno di migliaia di euro, se non di più. Ed è proprio il caso dell'incendio di ieri sera che ha provocato la reazione del Triestina Fan Club Bar Capriccio che questa mattina, dopo aver appreso la notizia dalla stampa, ha deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare la famiglia nella corsa verso la normalità.

L'appello del Triestina Club

"Purtroppo l'appartamento andato a fuoco ieri è di Maurizio, nostro socio del Triestina Fan Club Bar Capriccio, famiglia straordinaria con sei figli e una grande donna Nicoletta" si legge nel post firmato dal presidente Michele Bertocchi. "Da oggi abbiamo deciso di fare una raccolta fondi per questa famiglia. Troverete presso il Bar Capriccio via Bramante 4 una cassetta chiusa per le vostre offerte". Insomma, un bel gesto che se condiviso potrebbe portare nuovamente il sorriso sul volto della famiglia.