Volano tavoli e insulti razziali in un bar del centro, nei guai due giovani

Entrano in un bar del centro città non lontano da piazza Unità, se la prendono con alcuni giovani avventori, li coprono di insulti razziali e, non paghi, fanno volare diversi tavolini. La particolare interpretazione della "movida" a Trieste ha fatto registrare nella notte tra l'8 e il 9 marzo due deferimenti in stato di libertà per due giovani italiani (F.C. del 1986 e S.S. di un anno più giovane ndr), denunciati alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I fatti

I due giovani italiani sono entrati minacciosamente all'interno di un bar del centro e hanno da subito iniziato ad assumere un atteggiamento oltraggioso e provocatorio nei confronti di alcune persone presenti nel locale. Dopo un po' i due se la prendono con un gruppo di coetanei seduti sui tavolini all'esterno. Qui è scattata la violenza e hanno iniziato a far volare tavoli e bicchieri. Non paghi, i due hanno insultato gli altri utilizzando espressioni razziste.

Una volante della Polizia di Stato è intervenuta per sedare gli animi e, a fatica, hanno fatto desistere i due, accompagnandoli in Questura. I poco più che ventenni hanno continuato ad assumere un comportamento ostile, aggressivo e provocatorio. La denuncia è scattata per entrambi.